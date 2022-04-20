Доктор Мясников назвал неочевидный признак инфаркта

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Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о неочевидном симптоме, который может указывать на инфаркт. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» медик назвал жжение вверху живота признаком сердечного приступа.

Он отметил, что инфаркт часто можно спутать с такими недугами как язва, панкреатит или изжога. Происходит это из-за того, что одним из признаков сердечного приступа является жжение в верхней части живота.

— Это не немой инфаркт, это классика, — сообщил Мясников.

Врач объяснил, что часто инфаркт может быть «немым», то есть не имеющим явных признаков. Он рассказал, что в группу риска входят гипертоники, курильщики, люди с высоким уровнем холестерина и сахара и имеющие лишний вес.

— Вы должны знать именно факторы риска, у вас повышен сахар, холестерин или давление, значит, вам надо двигаться, садиться на строгую диету, плавать, бегать, лечить гипертонию, — предупредил специалист.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что шоколад может принести пользу, однако его нужно правильно выбирать. По словам специалиста, этот продукт можно употреблять даже людям, страдающим диабетом. При этом врач уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит в себе не менее 70 процентов какао.