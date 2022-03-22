Мясников назвал неожиданный продукт, который нужно добавить в рацион

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что шоколад может принести пользу, однако его нужно правильно выбирать. Об этом во вторник, 22 марта, он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам специалиста, этот продукт можно употреблять даже людям, страдающим диабетом. При этом врач уточнил, что речь идет о темном шоколаде, который содержит в себе не менее 70 процентов какао.

— Шоколад содержит биологически активные вещества, которые благотворно действуют и на обмен, и на резистентность к инсулину, и на сосудистые стенки. Он входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком, — рассказал Мясников.

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