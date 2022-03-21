Эндокринолог рассказала, с чем могут быть связаны перепады настроения

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Врач-эндокринолог Мария Свиридова рассказала, что повышенная потливость, учащенное сердцебиение, перепады настроения, потеря веса и тремор рук может указывать на наличие гипертериоза. При таком заболевании щитовидная железа вырабатывает избыточное количество тиреоидных гормонов.

Чаще всего такая картина говорит о диффузно-токсическом зобе или болезни Грейвса-Базедова и требует немедленного лечения.

— Гипертиреоз бывает трех видов: первичный, вторичный и третичный. Все зависит от того, где возникли нарушения. В щитовидной железе, гипофизе или гипоталамусе, — рассказала врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Кроме этого, из-за влияния гормонов на органы и системы у пациентов может развиться почечная недостаточность или инфаркт, добавила эксперт.

Недавно врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала, что в весенний период человеческий организм подвержен стрессу, поскольку сразу несколько факторов влияют на него. Так, к примеру, увеличивается продолжительность дня.