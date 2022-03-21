Врач-иммунолог перечислила факторы, влияющие на развитие онкологии

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На протяжении всей жизни у человека появляются онкоклетки, которые вскоре погибают. Однако бывают случаи нарушения в работе иммунной системы, что влечет за собой рост числа раковых клеток. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказала врач — генетик-иммунолог Людмила Гончарова.

Она отметила, что одним из главных факторов развития онкологии стоит считать генетическую предрасположенность. Помимо этого, врач отметила вирусные инфекции, которые необходимо контролировать, проживание рядом с вредными производствами, а также стресс. Медик добавила, что стрессовое состояние в большей степени влияет на эндокринную систему.

— Процесс обновления — непрерывный. И руководящую роль в этом играет наша иммунная система. Она работает над клетками, которые нужно удалить, если что-то в их работе пошло не так, — цитирует Гончарову «Медикфорум».

Ранее врач-кардиолог Игорь Гончаров заявил, что новые штаммы коронавирусной инфекции часто дают осложнение на сердце, несмотря на легкость течения болезни.

Врач-эндокринолог Мария Свиридова рассказала, что повышенная потливость, учащенное сердцебиение, перепады настроения, потеря веса и тремор рук могут указывать на наличие гипертиреоза. По ее словам, подобная симптоматика в большинстве своем говорит о диффузно-токсическом зобе или болезни Грейвса — Базедова. Врач заявила, что подобные заболевания необходимо лечить сразу.