Путин и Лукашенко обсудили ход операции на Украине

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 3 мая.

— Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время переговоров лидеры стран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и партнерства, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

13 апреля Лукашенко заявил, что он и Путин отстроят такое единство двух независимых государств, что у них будут учиться, в том числе и тому, как преодолевать санкции. После этого Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России. По его словам, он и Путин «не настолько глупы», чтобы действовать по такому сценарию.