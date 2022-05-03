Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин и Лукашенко обсудили ход операции на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин и Лукашенко обсудили ход операции на Украине
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 3 мая.

— Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности, — говорится в сообщении.

Кроме того, во время переговоров лидеры стран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и партнерства, отмечается на сайте Кремля.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

13 апреля Лукашенко заявил, что он и Путин отстроят такое единство двух независимых государств, что у них будут учиться, в том числе и тому, как преодолевать санкции. После этого Лукашенко оценил возможность вхождения Белоруссии в состав России. По его словам, он и Путин «не настолько глупы», чтобы действовать по такому сценарию.

Украина Александр Лукашенко Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте