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Ансамбль ВДВ провел песенный флешмоб в Музее Победы

Егор Провоторов
Город
Ансамбль ВДВ провел песенный флешмоб в Музее Победы
военный ансамбль
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В столичном Музее Победы в понедельник, 2 мая, состоялся красочный флешмоб в преддверии праздника 9 Мая. Участники Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск РФ на территории культурного учреждения исполнили легендарную песню поэта-песенника Булата Окуджавы «Десятый наш десантный батальон».

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе музея, выступление коллектива стало частью торжественной программы культурного учреждения на Поклонной горе в преддверии Дня Победы.

Культовую композицию из советской кинокартины «Белорусский вокзал» вместе с десантниками исполнили и пришедшие посмотреть на экспозицию музея гости.

Накануне столичный музей на Поклонной горе посетил парадный расчет Кронштадтского морского кадетского военного корпуса. Всего гостями культурного учреждения стали порядка 100 кадетов и офицеров этого военного учебного заведения.

Юные кадеты и их наставники-офицеры возложили цветы в Зале памяти и скорби, после чего побывали на двух интерактивных экскурсиях, которые проводятся в музее.

флешмоб ВДВ Музей Победы
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