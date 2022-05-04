Кадыров: В бункерах «Азовстали» находятся более 150 мирных жителей

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Более полутора сотен мирных жителей и около 170 раненых находятся в бункерах мариупольского предприятия «Азовсталь» по воле националистов, заявил вечером во вторник, 3 мая, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Он также обратился к скрывающемуся на территории украинского завода командиру неонацистского полка «Азов». У себя на канале в мессенджере Telegram глава российского региона заявил, что тот заставляет сотни людей страдать.

— У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере — больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время, — отметил Кадыров, не уточнив источник вышеуказанной информации.

В этом же видеообращении на своем канале глава Чечни заявил, что второй этап специальной военной операции России на Украине должен затронуть не только Донецкую и Луганскую народные республики, но и все соседнее государство. По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать кровопролития в ходе беспорядков, к которым украинцев готовят западные страны, вооружая их современным оружием.