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Кадыров считает, что необходимо проводить спецоперацию по всей территории Украины

Егор Провоторов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров считает, что необходимо проводить спецоперацию по всей территории Украины
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа специальной военной операции России не только на территории народных республик Донбасса, но и по всей Украине, чтобы пресечь распространение беспорядков в стране.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку мировые государства продолжают «нагло обеспечивать» Украину своим оружием, которое уже продается местным жителям.

— Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап, — подчеркнул Кадыров на своем канале в Telegram.

Глава Чеченской Республики также добавил, что после проведения спецоперации по всей Украине нужно будет установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом.

— И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами выстраивать те или иные отношения. Хотят они санкции — будем воевать против санкций, хотят войну — будем воевать, — уточнил политик.

Вечером в понедельник, 2 мая, Кадыров сообщил о масштабном наступлении российских и луганских бойцов по всей линии фронта в ЛНР, начиная от завода «Заря» и до Воеводовки.

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