Financial Times: Частные китайские НПЗ увеличили закупки нефти из России

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Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в КНР стали активнее закупать нефть в России. Об этом во вторник, 3 мая, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на исследования отрасли.

По информации обозревателей, завод, расположенный в Шаньдуне, получил от гострейдеров Китая квоту на импорт нефти. Государственные предприятия при этом отказываются подписывать новые соглашения с компаниями из РФ, опасаясь санкций со стороны США.

По информации судовых брокеров и операторов, не менее шести крупных танкеров, каждый из которых может транспортировать до двух миллионов баррелей нефтепродуктов, заключили контракты о перевозки нефти российской марки Urals в Китай, Индию и другие государства.

Руководитель департамента по инвестиционным отношениям бельгийской судоходной компании Euronav Брайан Галлахер считает, что компаниям из КНР выгодно покупать российскую нефть, стоимость которой на 35 долларов за баррель ниже, чем продукт марки Brent. Как пишет ТАСС, объем закупок КНР российской нефти за последний месяц превышает средние показатели за аналогичный период прошлого года на 86 тысяч баррелей в сутки.

Накануне появилась информация, что в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефтепродуктов из России со следующего года, Словакия будет всеми силами добиваться предоставления исключения для своей страны.