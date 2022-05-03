Словакия будет настаивать на исключении себя из нефтяного эмбарго ЕС против России

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В случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефтепродуктов из России со следующего года, Словакия будет всеми силами добиваться предоставления исключения для своей страны. Об этом по итогам встречи в Брюсселе по энергетическим вопросам заявил вице-премьер и министр экономики этой страны Рихард Сулик.

— Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки нефти, — подчеркнул политик.

Бесперебойное получение нефти и субпродуктов из России, по словам словацкого вице-премьера, является жизненно важным вопросом для экономики этого государства. Сейчас РФ обеспечивает потребности словацких потребителей в нефти на 100 процентов, пишет ТАСС.

Находящийся в столице страны — Братиславе — нефтеперерабатывающий завод «Словнафт», являющийся одним из самых крупных в Центральной Европе, полностью ориентирован на переработку нефти из России. Перевести его на использование сырья из других источников является дорогостоящим и длительным процессом, который займет несколько лет.

Соседнее государство — Чехия — при этом, всецело поддержало нефтяное и газовое эмбарго против России.