Следователи СК РФ расследуют факт обнаружения пыточной камеры в Херсонской области

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Российский Следственный комитет займется расследованием факта обнаружения на территории Херсонской области пыточной камеры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства вечером во вторник, 3 мая.

— Следователи СК России изучат озвученные данные и расследуют данный факт в рамках уже возбужденных в ведомстве уголовных дел, — заявили в Следкоме ТАСС.

Накануне вечером появилась информация, что в поселке Зеленовка неподалеку от Херсона в подвале одного из придорожных кафе на трассе М14 была обнаружена пыточная камера, оборудованная украинскими силовиками.

Внутри камеры было найдено заминированное человеческое тело в российской военной форме с характерными следами увечий и пыток. Кроме того, в подвальном помещении обнаружены шприцы, предположительно, начиненные наркотическими веществами.