Фото: Минобороны РФ

Устроенную украинскими националистами или военными пыточную камеру обнаружили в поселке недалеко от Херсона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проводивших рейд сотрудников силовых структур во вторник, 3 мая.

— Заминированное тело, предположительно, российского военнослужащего было найдено в подвале придорожного кафе «Старый дуб» на трассе М14 в Зеленовке. На трупе обнаружены остатки военного обмундирования Вооруженных сил России, — сказал собеседник агентства.

Помимо этого, там были разбросаны шприцы, предположительно, с наркотиками, а также множество транспортировочных чехлов от американских противотанковых комплексов «Джавелин». Ими Вашингтон снабжает украинских военных и националистов, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого правительство Германии подтвердило, что Украине и украинским националистам оказывает помощь немецкая неонацистская партия «Третий путь». Контакты этой фракции с украинскими националистами, сообщили в бундестаге, начались еще задолго до начала российской спецоперации.