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Украине и украинским националистам оказывает помощь немецкая неонацистская партия «Третий путь». Об этом сообщили в бундестаге на запрос фракции «Левые» в четверг, 28 апреля.

— Пожертвованием партия хочет продемонстрировать солидарность с оборонительной борьбой на Украине, особенно с «воюющими националистами», и способствовать дальнейшему продвижению этой борьбы, — говорится в сообщении.

Кроме того, контакты «Третьего пути» с украинскими националистами, говорится в ответе бундестага, начались еще задолго до начала российской военной спецоперации. По данным немецкой контрразведки, у неонацистов многолетние связи с партией «Национальный корпус» и ее боевым крылом, нацбатальоном «Азов», передает РИА Новости.

Федеральная служба безопасности России задержала бывшего украинского морпеха. Он обвиняется в подготовке теракта в ТРЦ в Симферополе по указанию националистов полка «Азов». Отмечается, что в ходе обыска была обнаружена переписка с обсуждением планируемого теракта.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов назвал лидера националистического полка «Азов» Андрея Билецкого «бешеным животным». Такие резкие слова прозвучали после высказываний националиста о возможном ударе ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертный полк» в Мариуполе. Аксенов также заявил, что центры управления, включая Верховную раду, администрацию президента Украины, здания Минобороны, СБУ являются законными целями для высокоточного российского оружия.