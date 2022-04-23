«Бешеное животное!»: Аксенов резко высказался о главе «Азова»

Фото: rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал лидера националистического полка «Азов» Андрея Билецкого «бешеным животным». Такие резкие слова прозвучали после высказываний националиста о возможном ударе ракетой «Точка-У» по шествию «Бессмертный полк» в Мариуполе.

— Бешеное животное. Слова этого подонка — еще одно подтверждение того, что Россия воюет с абсолютным злом, которое подлежит полному и окончательному уничтожению, — написал Аксенов в пятницу, 22 апреля, в своем Telegram-канале.

Он заявил, что центры управления, включая Верховную Раду, администрацию президента Украины, здания Минобороны, СБУ являются законными целями для высокоточного российского оружия.

— А тех военных преступников, которые уцелеют в процессе демилитаризации и денацификации, надо судить и казнить публично, — подчеркнул глава Крыма.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить слова основателя украинского националистического полка «Азов» Андрея Билецкого о возможном ударе ракетами «Точка-У» по участникам акции «Бессмертный полк» в Мариуполе.

На базе украинского националистического полка «Азов» возле Мариуполя обнаружили секретные уставы и методички американской армии, они предназначались для подразделений разведки.