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На базе «Азова» в Мариуполе нашли уставы и методички армии США

Антон Махов

В мире
На базе «Азова» в Мариуполе нашли уставы и методички армии США
Фото: shutterstock

На базе украинского националистического полка «Азов» возле Мариуполя обнаружили секретные уставы и методички американской армии, они предназначались для подразделений разведки. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает РИА Новостей.

Кроме того, по данным агентства, на базе «Азова» располагалось диверсионное нацистское формирование «SS Медведи».

Ранее во вторник президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что именно украинское правительство не позволяет сдаться боевикам, заблокированным на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

— Всем сложившим оружие военнослужащим ВСУ, боевикам нацбатальонов и иностранным наемникам гарантируются жизнь, достойное обращение в соответствии с международным правом и оказание квалифицированной медицинской помощи. Но киевский режим не позволяет воспользоваться этой возможностью, — уточнил глава государства.

Путин также напомнил, что российские солдаты делают все возможное, чтобы защитить гражданское население: открываются гуманитарные коридоры, объявляются «режимы тишины» для безопасной эвакуации.

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