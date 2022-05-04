Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

WSJ: Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от российской нефти на полгода

Егор Провоторов
В мире
WSJ: Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от российской нефти на полгода
Фото: depositphotos

Шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, а также полное прекращение поставок нефтепродуктов из РФ к концу года, сообщает в среду, 4 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников, близких к ситуации.

Представители 27 стран блока намерены обсудить вышеуказанную инициативу в среду и могут принять решение к концу нынешней недели, пишут американские журналисты.

Главным элементом пакета рестрикций является предложение о том, чтобы государства ЕС прекратили импорт сырую нефть из России в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу текущего года.

Предполагается, что власти Словакии и Венгрии получат 20 месяцев на отказ от российской нефти. По информации европейских дипломатов, на аналогичные льготы также претендуют Болгария и Чехия. Для утверждения шестого пакета ограничительных мер необходимо единогласное голосование всех стран-членов Евросоюза, пишет РИА Новости.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета ограничительных мер также обсуждается расширение черного списка.

Нефть Евросоюз (ЕС) Санкции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте