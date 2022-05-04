WSJ: Шестой пакет санкций ЕС предполагает отказ от российской нефти на полгода

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Шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода, а также полное прекращение поставок нефтепродуктов из РФ к концу года, сообщает в среду, 4 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских чиновников, близких к ситуации.

Представители 27 стран блока намерены обсудить вышеуказанную инициативу в среду и могут принять решение к концу нынешней недели, пишут американские журналисты.

Главным элементом пакета рестрикций является предложение о том, чтобы государства ЕС прекратили импорт сырую нефть из России в течение шести месяцев и не закупали больше российских нефтепродуктов к концу текущего года.

Предполагается, что власти Словакии и Венгрии получат 20 месяцев на отказ от российской нефти. По информации европейских дипломатов, на аналогичные льготы также претендуют Болгария и Чехия. Для утверждения шестого пакета ограничительных мер необходимо единогласное голосование всех стран-членов Евросоюза, пишет РИА Новости.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в рамках нового пакета ограничительных мер также обсуждается расширение черного списка.