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Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций ЕС против России

Евгений Белоусов
В мире
Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций ЕС против России
Фото: flickr/european_parliament

Евросоюз (ЕС) готовит шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого введет меры в отношении ответственных за дезинформацию и импорт российской нефти. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во вторник, 3 мая.

— Мы работаем над шестым пакетом санкций, целью которого являются отключение от SWIFT большего числа банков, включение в черный список участников дезинформации и борьба с импортом нефти, — сказал дипломат.

Отмечается, что в рамках нового пакета ограничительных мер также обсуждается расширение черного списка. Однако ограничение на импорт нефти из России можно будет ввести в ЕС не ранее 2023 года, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 3 мая подписал указ об ответных мерах на действия ряда недружественных стран. Согласно документу, запрещается совершение сделок и исполнение обязанностей перед зарубежными юридическими и физическими лицами, которые попали под ответные санкции.

22 апреля Боррель заявил, что ЕС пока не будет вводить централизованный запрет на поставки нефти из России. Это связано с тем, что страны — участницы ЕС планируют заблокировать подобное решение при вынесении его на голосование.

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