В России снизился спрос на курортный отдых

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Жители России стали реже планировать курортный отдых в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает газета «Коммерсантъ» в среду, 4 мая.

Причиной падения популярности российских курортных городов журналисты называют снижение доходов граждан РФ. Кроме того, на уменьшение туристического спроса внутри страны повлияло ограничение авиасообщения с южными регионами страны в связи со спецоперацией России на Украине.

Как следует из материала «Коммерсанта», предприниматели, владеющие российскими отелями, повысившие ранее цены на свои услуги на июнь. Теперь они вынуждены снижать их почти в два раза. По мнению гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, российские отельеры ожидали, что из-за резкого сокращения заграничных туров, спрос на внутренний туризм вырастет. Однако по факту активность бронирования жилья на курортах от россиян снизилась на 20 процентов.

Накануне появилась информация, что туристический сектор Кубы рассчитывает в дальнейшем восстановить рост соответствующего потока на остров путешественников из РФ, нарушенного из-за сложностей в логистике и международной обстановке.