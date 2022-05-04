Чем опасно весеннее солнце

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Врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» об опасности весеннего солнца.

Специалист пояснила, что в период майских праздников стоит уделить особое внимание своему здоровью.

Андреанова отметила, что солнце — источник витамина D и хорошего настроения, но его лучи при длительном и неконтролируемом воздействии могут нанести вред нашей коже.

— Особенно опасно весеннее солнце! Оно воздействует на неподготовленную форму, вызывая фотодерматозы и ожоги. Не забывайте наносить солнцезащитный крем с фактором защиты не менее 30 и больше. Обновлять его нанесение нужно каждые три часа, — пояснила врач.

Солнечные лучи способны запустить процесс преждевременного старения, привести к появлению участков гиперпигментации — лентиго. Помимо этого, они могут вызвать онкологические поражения кожи: плоскоклеточный рак, базалиому и меланому, заключила медик.

До этого Андреанова в беседе с «ВМ» объяснила, как отличить аллергию от ОРВИ.