Жителям и гостям Москвы рассказали о похолодании 4 мая

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В среду, 4 мая, столичный регион и Подмосковье окажутся в тыловой части циклона. Холодный воздух будет поступать в Москву с северо-западным ветром. Погода будет облачной с прояснениями и кратковременными дождями.

Воздух в столице и Московской области прогреется максимум до 10-12 градусов, с ветром 5-10 метров в секунду и порывами до 14 м/с. Специалисты портала «Метеоновости» рассказали также об атмосферном давлении в 747 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 50 процентов.

— Будут отмечаться слабые колебания атмосферного давления, но в пределах климатических значений, содержание кислорода в норме. По медицинской оценке, такие внешние условия характеризуются как индифферентные и не должны вызывать каких-либо метеопатических реакций, — заметили синоптики.

В минувший понедельник, 2 мая, в пресс-службе мэра и правительства Москвы рассказали, что первая неделя последнего месяца весны в столичном регионе должна быть теплой, несмотря на небольшие и кратковременные осадки.