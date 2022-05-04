Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Теплая погода вернется в столицу с пятницы. Об этом в среду, 4 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик ранее предупреждал, что в среду в городе похолодает на 6-8 градусов. В этот день температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В четверг москвичей и вовсе ждут заморозки по ночам. По его словам, в этот день в столице будет облачная погода с прояснениями, а также небольшой дождь. Воздух прогреется до 13-14 градусов.

— 6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать и температура днем будет уже 15-17 градусов, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптик отметил, что в воскресенье в городе потеплеет до 18 градусов.

В среду, 4 мая, столичный регион и Подмосковье окажутся в тыловой части циклона. Холодный воздух будет поступать в Москву с северо-западным ветром. Погода будет облачной с прояснениями и кратковременными дождями.

Воздух в столице и Московской области прогреется максимум до 10-12 градусов, при этом ожидается ветер 5-10 метров в секунду с порывами до 14 м/с.