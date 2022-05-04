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Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Полина Долганова
В мире
Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
Фото: Pixabay

Северная Корея запустила неопознанный снаряд в направлении Японского моря. Об этом в среду, 4 мая, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Предполагается, что снаряд может быть межконтинентальной баллистической ракетой.

Запуск также подтвердили в службе новостей телеканала TBS со ссылкой на японское Минобороны.

— Обращаемся с просьбой к морским судам следить за информацией и в случае обнаружения упавших фрагментов ракеты сообщить в службу безопасности на море, — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Недавно глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР сможет уничтожить любую силу, которая попытается инициировать военный конфликт. Об этом он сказал на параде в честь 90-летия с момента основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля.

До этого сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила, что если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, Пхеньян будет готов применить в ответ ядерное оружие. Сестра Ким Чен Ына, однако подчеркнула, что Северная Корея никогда не нападет первой, но всегда будет готова ответить на любое посягательство и агрессию в ее сторону.

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