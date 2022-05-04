Есть ли в подмосковных лесах лешие и кикиморы

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В России много болотистых местностей. Это специфический оазис с густыми лесными зарослями, с чистым воздухом, дикими животными и разнообразным количеством ягод. Многих людей манит эта неизведанная территория, покрытая множеством таинственных и загадочных историй о леших и кикиморах. Об этом рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

— Побывав однажды в густой чаще леса, можно в действительности услышать непонятные звуки, запахи и увидеть густые заросли, которые в полумраке напоминают мифологических персонажей. Но все это лишь плод развитого воображения и фантазии людей. При этом ученые не опровергают предположение о том, что, возможно, когда-то давно на болотах действительно могли обитать какие-то неизвестные существа. Но, скорее всего, это были не представители потусторонних сил, а дикие животные, которые сейчас уже в этой местности не встречаются, — пояснила в разговоре с «Вечерней Москвой» ясновидящая.

По ее словам, издавна люди верили, что в лесу водится разная нечисть. В каждой деревне есть своя жуткая история о встрече с привидением, кикиморой, лешим или русалкой, которые «оморочили» человека.

— Но есть ли какая-то часть правды в этих рассказах? В лесной местности и на болотах присутствуют участки с сильными зарослями, очень влажные. Такие места отличаются мощной аномальной энергетикой. Когда человек оказывается в геопатогенной зоне, где есть геологические разломы, случается временное помутнение рассудка, утрачивается ориентация в пространстве. Это связано с тем, что в такой местности есть подземные излучения, которые определенным образом влияют на мозг и даже могут вызвать галлюцинации. Этим и объясняются видения с нечистой силой, — рассказала Кажетта.

Ясновидящая также отметила, что в Подмосковье есть немало интересных мест с особенными зонами, которые жители называют «аномальными»:

— Смердячье озеро в Шатурском районе — это место в Московской области, где жители говорят о встречах с приведениями, кикиморами и лешими. По одной из версий, озеро образовалось несколько тысяч лет назад после падения метеорита. Кто находился рядом с водоемом, утверждает, что видел там таинственные силуэты, напоминающие мифологических существ.

В деревне Рязанцы Сергиево-Посадского района селяне часто сталкиваются с голосовыми галлюцинациями, продолжила шаманка, и слышат голоса людей, хотя поблизости никого нет. Многие встречают необычные силуэты, которые издают странные звуки.

— Еще в одном районе возле Москвы, на участке дороги между Люберцами и Лыткарином, по словам автомобилистов, можно встретить таинственный призрак старухи с клюкой: она неожиданно появляется на трассе и сбивает с толку водителей. На этом участке зафиксировано немалое количество дорожных происшествий. По другой версии, — отметила собеседница, — в этой местности зафиксированы трещины земной коры и магнитные аномалии, которые могут быть причиной происходящих вокруг странностей.

Миф это или правда — остается только догадываться, но если вы из отважных, то можете сами проверить, посетив мистические зоны, заключила Кажетта.