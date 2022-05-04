Вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования

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Вооруженные силы Белоруссии приступили к внезапной проверке сил реагирования. Об этом в среду, 4 апреля, сообщили в Минобороны страны.

Уточняется, что армия республики будет отрабатывать приведение сил в боевую готовность, совершать марши в назначенные районы и выполнять учебно-боевые задачи.

Целью проверки является оценка готовности состава к быстрому реагированию на возможное возникновение угрозы.

Предполагается, что воинские части будут проводить учения на незнакомых участках местности и поэтапно наращиваться, чтобы проверить свои способности как на земле, так и в воздухе.

В МО республики уточнили, что учения не несут угрозы для Европы и стран-соседей.

Недавно президент России Владимир Путин обсудил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию вокруг проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 3 мая. Во время переговоров лидеры стран подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и партнерства.