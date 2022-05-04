Строительство 20 домов по реновации началось в Москве в 2022 году

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Строительство 20 домов по реновации началось в Москве с начала года. Об этом в среду, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2022 году специалисты уже ввели в эксплуатацию 11 домов общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, на этапе переселения находятся 12,8 тысячи жителей Москвы.

Всего с начала запуска программы реновации в городе построили 187 объектов. Их совокупная площадь составляет 2,5 миллиона «квадратов».

Также продолжается строительство 166 домов, еще 221 здание проектируется в настоящее время, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что в рамках государственной программы «Безопасный город», которая входит в Адресную инвестиционной программу, в Новой Москве продолжится строительство пожарных депо. Заммэра добавил, что в течение года планируется завершение двух пожарных депо. Они расположатся в поселениях Рязановском и Нефедовском.