Москвичам назвали участки с затрудненным движением вечером 4 мая

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

На некоторых участках столичных дорог прогнозируется затруднение движения вечером в среду, 4 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до 8 баллов. Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Жителям столицы, желающим сэкономить время, порекомендовали в вечерний час пик передвигаться по городу на общественном транспорте.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что участок Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» откроется 4 мая, на шесть дней раньше первоначального срока. Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ «Печатники». По словам мэра, теперь пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы. На одноименной станции салатовой линии станет свободнее до 30 процентов, а южный участок ветки разгрузится до 15 процентов.