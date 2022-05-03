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Участок Люблинско-Дмитровской ветки метро откроют досрочно

Евгений Белоусов
Город
Участок Люблинско-Дмитровской ветки метро откроют досрочно
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, метро Дубровка Карта всех событий

Закрытый участок Люблинско-Дмитровской линии метро откроется 4 мая, на шесть дней раньше первоначального срока. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 3 мая.

— Завтра, на шесть дней раньше запланированного срока, откроем участок Люблинско-Дмитровской линии «Дубровка» — «Волжская». Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ «Печатники», — сказал глава города.

По его словам, теперь пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы. На одноименной станции салатовой линии станет свободнее до 30 процентов, а южный участок ветки разгрузится до 15 процентов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в период с 30 апреля по 9 мая на участке Люблинско-Дмитровской линии метро «Дубровка» — «Волжская» не будут ходить поезда в связи с проведением работ по созданию пересадки между салатовой веткой и Большой кольцевой линией (БКЛ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что после полного запуска БКЛ 3,3 миллиона пассажиров смогут экономить при поездках до 45 минут, а на радиальных линиях метро и Кольцевой ветке станет на четверть свободнее.

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