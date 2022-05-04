Власти Шри-Ланки планируют признать платежную систему «Мир» в 2022 году

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Правительство Шри-Ланки планирует в текущем году признать российскую платежную систему «Мир». Об этом рассказала шриланкийский посол в РФ, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге.

— Мы работаем над вопросом, чтобы карта «Мир» присоединилась к тем картам, которые можно активно использовать по прибытии к нам в страну. Этот вопрос решен. В этом году она заработает, — отметила дипломат.

Она добавила, что за перелеты на местных авиалиниях туристы уже расплачиваются российской валютой, передает ТАСС.

Министерство финансов Шри-Ланки во вторник, 12 апреля, объявило о приостановке выплат по внешнему долгу страны из-за тяжелой экономической ситуации в островном государстве.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что система «Мир» прежде всего создавалась для обеспечения безопасности платежных операций внутри России. Об этом сообщил депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в четверг, 21 апреля. До сих пор, уточнила она, 90 процентов операций по картам «Мир» — это внутренние транзакции. Набиуллина отметила, что к настоящему моменту только десять стран готовы принимать платежи по данной системе.