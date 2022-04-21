Набиуллина рассказала о порядке использования карт «Мир» за рубежом

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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что система «Мир» прежде всего создавалась для обеспечения безопасности платежных операций внутри России. Об этом сообщил депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев в четверг, 21 апреля.

До сих пор, уточнила она, 90 процентов операций по картам «Мир» — это внутренние транзакции. Набиуллина отметила, что только десять стран готовы принимать платежи по данной системе.

Среди них Турция, Вьетнам, Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, а также Таджикистан, Узбекистан и Южная Осетия. Она заверила, что регулятор и впредь будет активно работать над расширением географии карты «Мир».

Глава ЦБ добавила, что правительство будет прилагать все силы, чтобы граждане России смогли полноценно расплачиваться банковскими картами за рубежом, передает телеканал «Царьград».

До этого в ВТБ рассказали, отразится ли отключение от системы SWIFT на обслуживании клиентов в России. В банке уточнили, что все операции банковских пользователей внутри страны проходят обработку с помощью платежной системы Банка России, НСПК и СПФС.

В марте эксперты напомнили, как можно получить карту «Мир». Ряд российских банков были отключены от международной платежной системы SWIFT, на этом фоне все больше россиян начинают использовать карты внутринациональной платежной системы.