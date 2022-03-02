Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В ВТБ рассказали, отразится ли отключение от системы SWIFT на обслуживании клиентов в России

Павел Гриднев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Экономика
В ВТБ рассказали, отразится ли отключение от системы SWIFT на обслуживании клиентов в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Отключение ВТБ от системы SWIFT не сможет повлиять на обслуживание клиентов банка на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации в среду, 2 марта.

— Отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках, — говорится на официальном сайте ВТБ.

В пресс-службе добавили, что отключение от системы SWIFT также не повлияет на международные переводы корпоративных клиентов банка.

ЕС 2 марта отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие» не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard в связи с введением против них санкций.

25 февраля стало известно, что Центральный банк РФ и правительство России поддержат банки, попавшие под санкции. В частности, речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, ФК «Открытие», Сбербанке, Промсвязьбанке, банке «Россия» и других финансовых учреждениях.

Читайте также:
Санкции Россия Банк ВТБ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте