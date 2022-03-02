В ВТБ рассказали, отразится ли отключение от системы SWIFT на обслуживании клиентов в России

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Отключение ВТБ от системы SWIFT не сможет повлиять на обслуживание клиентов банка на территории России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансовой организации в среду, 2 марта.

— Отключение от системы SWIFT никак не отразится на обслуживании клиентов ВТБ на территории нашей страны. Все операции клиентов внутри России обрабатываются посредством платежной системы Банка России, НСПК и СПФС, поэтому клиенты продолжат совершать привычные операции по переводу денежных средств и по картам в любых торговых точках, — говорится на официальном сайте ВТБ.

В пресс-службе добавили, что отключение от системы SWIFT также не повлияет на международные переводы корпоративных клиентов банка.

ЕС 2 марта отключил от SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Telegram-канал Mash сообщил, что ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и банк «Открытие» не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard в связи с введением против них санкций.

25 февраля стало известно, что Центральный банк РФ и правительство России поддержат банки, попавшие под санкции. В частности, речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, ФК «Открытие», Сбербанке, Промсвязьбанке, банке «Россия» и других финансовых учреждениях.