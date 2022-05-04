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Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге в среду

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Жителей столичного региона предупредили о мокром снеге в среду
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В некоторых районах Москвы и Подмосковья в среду, 4 мая, может пройти мокрый снег. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, через Московскую область в этот день будет проходить холодный атмосферный фронт. Жителей региона ждет облачная погода с прояснениями.

— Пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах мы не исключаем даже мокрый снег, — уточнила синоптик.

Волосюк отметила, что температура воздуха снизится сразу на 10 градусов со вчерашнего дня, который стал самым теплым с начала года. Так, 3 мая в Москве было 18,1 градуса тепла. Она уточнила, что в среду в Москве ожидается плюс 8–10 градусов, а в регионе — плюс 10–12 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду, добавила эксперт. Атмосферное давление будет увеличиваться и к середине дня приблизится к норме — 747 миллиметров ртутного столба, передает ТАСС.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в столицу с пятницы.

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