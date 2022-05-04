Сергунина: В Москве втрое выросла популярность городских онлайн-сервисов для малого бизнеса

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) назвало пятерку самых востребованных онлайн-услуг и сервисов с начала года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 4 мая.

— С января по апрель 2022 года сервисами портала воспользовались почти 45 тысяч раз — в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего здесь доступно свыше 20 онлайн-услуг, которые помогают бизнесу решать самые разные задачи, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

По словам заммэра, более 84 процентов запросов пришлось на пять самых популярных цифровых сервисов и услуг — это более 38 тысяч запросов. Лидером среди онлайн-услуг и сервисов стала проверка контрагентов. При помощи этого сервиса можно оценить благонадежность потенциального партнера перед заключением контракта.

Второе место в рейтинге занял «Законодательный бизнес-дайджест». Он знакомит деловое сообщество с последними изменениями в законодательстве и новыми мерами поддержки для бизнеса.

Также в тройку лидеров вошел сервис «Проверь законность вывески». Четвертым по популярности стал сервис «Интерактивный помощник». Он помогает сориентироваться в многообразии мер городской поддержки.

Пятерку самых востребованных онлайн-продуктов МБМ замыкает сервис «Подготовка налоговой декларации по УСН». Он пригодится, если не хочется тратить время на подготовку отчетности.

До этого стало известно, что пять новых технологических решений российских компаний включили в столичный онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий». Его пополнили умная система контроля качества продукции, системы контроля технологических процессов, присутствия персонала на разных участках производства и соблюдения техники безопасности.