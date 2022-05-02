Онлайн-реестр «Банк технологий» пополнился пятью новыми решениями

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Пять новых технологических решений российских компаний включили в столичный онлайн-реестр для промышленников «Банк технологий». Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реестр начал работу в сентябре 2020 года с целью помочь предприятиям в поиске передовых разработок для оптимизации производства.

— Среди новинок банка технологий — системы компьютерного зрения для промышленности, направленные на решение разных задач. Также реестр пополнили умная система контроля качества продукции, системы контроля технологических процессов, присутствия персонала на разных участках производства, соблюдения техники безопасности, — рассказал Ефимов.

Он отметил, что все доступные столичным промышленникам разработки созданы российскими компаниями. В настоящее время сервис включает около 150 технологий более чем от 80 производителей. Их наиболее активно используют в машиностроительной и химической отраслях промышленности, уточнил заммэра.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что в числе новых технологий в банк вошла система компьютерного зрения для контроля качества.

— Она позволяет отслеживать соответствие продукции заданным параметрам на всех этапах производственного цикла — от проверки закупаемых деталей и материалов до стадии контроля качества готового изделия, — цитирует руководителя ведомства официальный сайт мэра Москвы.

Таким образом, система компьютерного зрения помогает снизить процент дефектов и минимизировать траты на проверку соответствия продукции стандартам предприятия, заключил Овчинский.