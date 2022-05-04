«Шольц не колбаса»: в бундестаге потребовали выслать посла Украины Мельника

Фото: bundeskanzler.de

В бундестаге потребовали выдворить посла Украины Андрея Мельника из Германии после его слов о канцлере ФРГ Олафе Шольце. Об этом в среду, 4 мая, пишет издание Welt.

Посол Украины Андрей Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «оскорбленной печеночной колбасой» после того как тот назвал препятствие для своего визита в Киев. Об этом во вторник, 3 мая, сообщило издание Spiegel. Мельник добавил, что, несмотря на ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский будет рад визиту Шольца. Отмечается, что еще больше Киев ждет одобрения со стороны правительства Германии предложения бундестага о поставках тяжелого вооружения.

По словам депутата Севим Дагделен, «сторонника нацизма» Мельника необходимо выгнать из страны.

— Олаф Шольц не колбаса, он канцлер Федеративной Республики Германии и Мельнику нужно это уважать, — заявил, в свою очередь, вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки.

Заместитель председателя фракции ХДС в бундестаге Иоганн Вадефул добавил, что слова украинского посла не повышают солидарность с Украиной, передает РИА Новости.