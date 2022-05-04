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Онлайн-тренинги по развитию собственного дела проведет центр «Моя работа»

Анастасия Колоскова
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Онлайн-тренинги по развитию собственного дела проведет центр «Моя работа»
Фото: Unsplash

Центр занятости населения «Моя работа» с 20 по 30 мая проведет онлайн-тренинги и мастер-классы для начинающих предпринимателей, в рамках которых бизнес-эксперты и представители крупнейших маркетплейсов расскажут, как можно монетизировать хобби, отыскать варианты подработки и развить бизнес в условиях нестабильности на рынке. Об этом сообщил заместитель директора центра занятости населения Андрей Тарасов.

— Получать доход от любимого дела, самостоятельно регулировать свое рабочее время — мечта каждого. Такую возможность дает служба занятости населения. Во флагманском центре «Моя работа» на улице Шаболовке москвичи могут не только получить помощь в регистрации статуса самозанятого, оформлении ИП и ООО, но и обучиться навыкам, необходимым для безопасного ведения предпринимательской деятельности, — отметил он.

По словам Тарасова, в рамках обучения бизнес-коучи расскажут об особенностях налогообложения, разберут наиболее частые ошибки на старте предпринимательской деятельности, рассмотрят успешные кейсы и поделятся нужными лайфхаками по работе с маркетплейсами, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ подготовил новый бесплатный онлайн-курс на тему эффективных коммуникаций, который стартует 6 мая.

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