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Снегопад начался в Москве 4 мая

Георгий Соланович

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Снегопад начался в Москве 4 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве в среду, 4 мая, пошел снег. Снежные хлопья можно наблюдать в некоторых округах столицы.

Видео: Вечерняя Москва

До этого о том, что в некоторых районах Москвы и Подмосковья может пройти мокрый снег, сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. По ее словам, через Московскую область в этот день будет проходить холодный атмосферный фронт. Жителей региона ждет облачная погода с прояснениями.

Синоптик также отметила, что температура воздуха снизится сразу на десять градусов со вчерашнего дня, который стал самым теплым с начала 2022 года. Так, 3 мая в Москве было 18,1 градуса тепла. Она уточнила, что в среду в Москве ожидается плюс 8–10 градусов, а в регионе — плюс 10–12 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 4–9 метров в секунду, временами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду, добавила эксперт. Атмосферное давление будет увеличиваться и к середине дня приблизится к норме — 747 миллиметров ртутного столба.

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