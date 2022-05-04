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Выпускникам «Школы родственного ухода» открыли бессрочный доступ к обучению

Евгений Белоусов
Город
Выпускникам «Школы родственного ухода» открыли бессрочный доступ к обучению
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Более 400 человек подали заявки на участие в проекте «Школа родственного ухода», где москвичей учат заботиться о маломобильных родственниках. Об этом сообщила руководитель Центра компетенций по развитию и обучению социальных работников Екатерина Алямкина в среду, 4 мая.

— Нам важно узнать мнение участников проекта об образовательном курсе, какие темы приоритетны для изучения, в каком формате удобнее получать информацию. Исследование показало, что наиболее актуальной темой является правильное перемещение подопечного, — сказала представитель ведомства.

Развитием проекта занимается команда Института дополнительного профобразования (ИДПО), его сотрудники уже получили обратную связь от участников проекта. По результатам исследования «Школу родственного ухода» адаптировали под наиболее комфортный для слушателей формат.

По словам Алямкиной, теперь все материалы курса объединены в один блок, а навигация стала более удобной и простой. Кроме того, если изначально доступ к курсу был ограничен 30 днями, то теперь он стал бессрочным.

Отдельно специалисты ИДПО выделяют изменения, связанные с тренерами «Школы родственного ухода». Теперь информация о консультации добавлена непосредственно в описание курса. Благодаря этому большее число москвичей — участников проекта смогут получить адресную помощь.

Соцзащита сегодня активно развивается: меняются подходы и стандарты обслуживания, сотрудники регулярно повышают квалификацию и предоставляют москвичам качественные соцуслуги. Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы работает в Москве вот уже 14 лет. Директор института Ирина Германова рассказала, как развивается дополнительное профобразование в социальном секторе столицы.

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