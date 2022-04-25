«14 лет внедряем лучшие практики в социальный комплекс Москвы»: интервью с директором столичного Института дополнительного профобразования

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Соцзащита сегодня активно развивается: меняются подходы и стандарты обслуживания, сотрудники регулярно повышают квалификацию и предоставляют москвичам качественные соцуслуги. Уже 14 лет в Москве работает Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (ИДПО). Директор института Ирина Германова рассказала, как развивается дополнительное профобразование в социальном секторе столицы.

— Ирина, в социальной сфере Москвы трудится более 40 тысяч человек. Сегодня ИДПО — основная площадка по повышению квалификации и переподготовки сотрудников. Каких результатов добился институт с начала 2022 года?

— С начала 2022 года обучение в Институте прошли почти 1,5 тысячи сотрудников социального сектора Москвы. Наиболее популярными в этот период стали программы по долговременному уходу. В первую очередь это связано с запуском городского проекта «Школа родственного ухода». Москвичам предлагаются бесплатные занятия по основам ухода за пожилыми людьми, и, конечно, сотрудники социальной сферы должны были своевременно пройти дополнительную подготовку.

Мы активно обучали также по направлениям: работа со старшим поколением, реабилитация, семья и детство, личная эффективность и другим. Наиболее восстребованными являются программы: «Эффективные коммуникации специалиста органов опеки и попечительства», «Инклюзия как социальная технология в реабилитации», «Первая помощь в работе с пожилыми людьми»

— Почему так важно повышать квалификацию сотрудников социальной сферы?

— Социальная сфера постоянно модернизируется и требует все более и более профессиональных сотрудников. Именно поэтому в ИДПО растет количество слушателей и образовательных программ. Например, в 2018 году обучение прошли 4,6 тысячи сотрудников московской соцзащиты, а в прошлом году их число достигло уже 8,7 тысячи.

Развитие дополнительного профессионального образования — общий тренд. Спросом пользуются короткие и содержательные образовательные форматы. Ведь важно подготовить специалистов не только качественно, но и своевременно.

— Тренд «цифровизация» тоже затронул ИДПО. Сложно ли было перестраиваться на «цифру»?

— Большая часть нашей команды тоже пришла из бизнес-структур. Для нас цифровизация — это образ мышления, процесс, который никогда не заканчивается. Мы постоянно в поиске, что еще можно автоматизировать, чтобы улучшить работу, изучаем новые технологии.

— Как сочетать классический подход к образованию (лекции, очные занятия) и диджитал?

— Легко! Одни темы лучше изучать онлайн, другие можно освоить только на практике. У каждого формата свои преимущества и ограничения. Дистанционно, например, сложно понять, как делать сердечно-легочную реанимацию. При этом видеоуроки позволяют в любое время в любом месте повторять необходимые темы или слушать объяснения. Поэтому при создании образовательных решений мы практикуем гибридный подход.

Мы внедрили цифровую платформу обучения «ИДПОзнание», где все полезные материалы, записи занятий, лекции, инфографика всегда доступны в личном кабинете. Это удобно пользователям, а нам дает возможность определить, что нуждается в доработке. Например, мы видим темы, которые вызывают наибольшие сложности, и оперативно корректируем информацию.

— Как меняются сейчас образовательные услуги института?

— Мы переходим от стандартных программ и услуг к созданию образовательных решений. Особое внимание уделяем качеству, актуальности и практической пользе контента, поэтому стараемся компилировать теорию с практикой. Наши выпускники должны иметь четкое понимание, как применять полученные знания в конкретной ситуации.

Часто обучение проходит не только в стенах института, но и в социальных учреждениях Москвы. Например, программы по уходу и реабилитации проводятся в Центре содействия семейному воспитанию «Юнона», структурном подразделении «Раменки» Комплексного реабилитационно-образовательного центра, Социальном доме «Обручевский», семейном центре «Косино-Ухтомский». Большое спасибо руководителям учреждений, которые оказывают нам всестороннюю поддержку!

— ИДПО — это место встреч. Планируются ли какие-нибудь проекты для укрепления нетворкинга в социальной сфере?

— Да, мы сейчас активно занимаемся разработкой и внедрением таких форматов. В институте регулярно проходят конференции и просветительские мероприятия. В прошлом году мы организовали Фестиваль лучших практик социальной сферы, конференцию «Профилактика радикализации молодежной среды», «Битву ученых» на тему на тему реабилитации и инклюзии.

Такие события улучшают взаимодействие сотрудников социальной сферы, позволяют обменяться опытом, обсудить насущные вопросы. Вне зависимости от направления — реабилитация, работа со старшим поколением, семья и детство — у каждого специалиста есть опыт и инструменты, которыми стоит поделиться с коллегами. Участвовать в мероприятиях можно как очно, так и онлайн.

В этом году мы запустили еще один проект — «Лекторий ИДПО». Это цикл просветительских лекций по различным направлениям соцсферы. Слушатели смогут узнать больше об актуальных трендах образования, здоровом образе жизни, психологии, геронтологии, кибербезопасности. Ближайшая лекция, кстати, пройдет 29 апреля и будет посвящена особенностям общения с пожилыми родителями.

— О каких инициативах институт готов заявить в ближайшее время?

— Для нас важно, чтобы лучшие практики социальной сферы Москвы нашли свое применение и в российских регионах. Преподаватели института активно участвуют в выездных мастер-классах, лекциях, проводят вебинары для российских специалистов. Только в этом месяце эксперты провели занятия в Набережных Челнах, Барнауле, Твери, Воронеже. В ближайшей перспективе межрегиональное сотрудничество будет усилено. Мы готовим соглашения о партнерстве с рядом субъектов РФ, которые будут включать как выездные мероприятия, так и стажировки экспертных групп в Москве.

На заметку

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы. Полный перечень программ — на сайте института. По всем вопросам можно написать на электронную почту: ipk@mos.ru.