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Вирусолог пояснил, с чем связан подъем заболеваемости коронавирусом в Китае

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог пояснил, с чем связан подъем заболеваемости коронавирусом в Китае
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Резкий подъем заболеваемости ковидом в Китае в апреле 2022 года во многом объясняется недостаточной эффективностью применяемых там вакцин. Такое мнение высказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Он пояснил, что в Китае в основном применялась инактивированная вакцина, которая дает более слабый иммунитет. Поэтому в настоящее время в Китае так активно распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», передает Life.ru.

Вирусолог добавил, что в России за счет вакцинации и переболевших сформировалась уже очень приличная иммунная прослойка, примерно в 80 процентов. В настоящее время снижается число летальных исходов, тяжелых случаев заболевания.

На майские праздники в Китае усилили ограничительные меры. Рестораны и кафе в праздничные дни — с 1 по 4 мая — будут работать только на вынос, сами заведения посещать запрещено. Парки и другие достопримечательности должны ограничить поток людей до 50 процентов, передает издание argumenti.ru.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал «стелс-омикрон» (BA.2) самым заразным вариантом коронавирусной инфекции за всю пандемию.

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