Товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока вырос более чем наполовину в 2021 году

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Внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока в 2021 году увеличился на 56 процентов по сравнению с 2020 годом и достиг 20 миллиардов долларов. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Россия продолжает укреплять сотрудничество со странами Ближнего Востока. В 2021 году оборот торговли столицы с ними превысил 20 миллиардов долларов и увеличился на 56,1 процента в сравнении с 2020 годом, при этом доля Москвы в общероссийском товарообороте составляет 36,5 процента, — добавил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, основными импортерами продуктов из Москвы стали Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Израиль, Турция и Египет. Примечательно, что поставки несырьевой неэнергетической продукции из столицы в эти страны в прошлом году составили почти 2,8 миллиарда долларов — на 21,8 процента больше, чем в 2020-м.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский подчеркнул, что для налаживания торгово-экономических связей 18 мая в столице пройдет международный телемост Moscow — Middle East 2022. В рамках деловой встречи участники обсудят стратегию развития бизнеса в странах Ближнего Востока.

Для выхода на рынки региона городские предприятия бизнеса воспользовались услугами Московского экспортного центра. В список мер поддержки центра входит более 30 сервисов и услуг, среди которых подбор теплых контактов байеров, софинансирование акселерационных программ и поддержка онлайн-экспорта, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ефимов рассказал об увеличении товарооборота между российской столицей и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на 116 процентов. По его словам, ОАЭ являются перспективным направлением для развития бизнеса. В 2021 году товарооборот между столицей и ОАЭ превысил 1,1 миллиарда долларов.