Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев заявил о начале строительства дублера Боровского шоссе

Георгий Соланович
Город
Андрей Бочкарев заявил о начале строительства дублера Боровского шоссе
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Боровское шоссе (дублёр) Карта всех событий

Специалисты начали строительство дублера Боровского шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы. Об этом в среду, 4 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На западе Новой Москвы началось строительство дублера Боровского шоссе. В настоящий момент ведутся активные работы по подготовке территории. Дорога протяженностью 1,6 километра соединит Внуковское поселение со столичным районом Ново-Переделкино, — пояснил заммэра.

По словам Бочкарева, двухполосная дорога протянется от будущего участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и примкнет к автодороге город Московский — деревня Рассказовка около ЖК «Рассказовка». Специалисты в рамках проекта уложат пешеходный тротуар, установят наружное освещение и шумозащитные экраны в местах жилой застройки.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин подчеркнул, что дублер разгрузит Боровское шоссе и улучшит транспортную доступность станции Новопеределкино Солнцевской линии столичной подземки. Окончание работ запланировано на 2023 год.

28 апреля Бочкарев заявил, что общестроительная готовность участка московского скоростного диаметра от Павелецкого направления железной дороги до МКАД завершена на 49 процентов.

Строительство Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте