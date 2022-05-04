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Появились подробности ДТП на 52-м километре МКАД

Елена Самойлова
Происшествия
Появились подробности ДТП на 52-м километре МКАД
Фото: Госавтоинспекция Москвы
Россия, Москва, МКАД, 52-й километр Карта всех событий

Появились подробности аварии, произошедшей на 52-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что в ДТП участвовали четыре транспортных средства. Автомобиль «Фольксваген» съехал на обочину из-за сломанного колеса. В этот момент и произошло столкновения еще с тремя машинами.

По обновленным данным, пострадали четыре человека: водитель и два пассажира «Фольксвагена», а также водитель «Киа».

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

— Движение транспорта на данном участке затруднено, — отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, авария произошла 4 мая около семи часов утра в районе поворота на Заречье.

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