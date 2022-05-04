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ДТП с участием трех автомобилей произошло на 52-м километре МКАД

Анастасия Колоскова
Происшествия
ДТП с участием трех автомобилей произошло на 52-м километре МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 52-й километр Карта всех событий

Три автомобиля, включая грузовик, столкнулись на 52-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом в среду, 4 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что дорожая авария случилась в районе поворота на Заречье. Участниками ДТП стали грузовик МАЗ, ехавший без груза, Kia Cerato и еще один автомобиль.

В результате инцидента три человека получили травмы. В их числе женщина, ехавшая в иномарке корейского производства, которая оказалась зажата в салоне. Спасателям удалось освободить ее и передать врачам.

Из-за ДТП на трассе перекрыли три полосы движения.

До этого стало известно, что два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково при движении в сторону области. Также появилось видео с места происшествия.

29 марта в Москве обнародовали статистику количества ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось. Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий происходит из-за своевременных мер реагирования со стороны сотрудников ведомства.

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