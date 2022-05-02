ДТП с участием двух автомобилей произошло на Киевском шоссе

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Россия, Киевское шоссе Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково при движении в сторону области. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 2 мая.

— На месте находятся оперативные службы города. Движение осуществляется по одной из пяти полос. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Видео с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале «Москва 24». На кадрах видны скопление техники аварийных служб, а также машина, которая перевернулась в результате аварии.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Москва 24

До этого стало известно, что в Зеленограде произошла авария с участием рейсового автобуса и иномарки. Машины столкнулись на Центральном проспекте Зеленограда недалеко от здания ЗАГСа. Медицинская помощь потребовалась семи пассажирам.

29 марта в Москве обнародовали статистику количества ДТП за последние пять лет. Уточняется, что за этот период количество очагов аварийности в городе ежегодно сокращалось.