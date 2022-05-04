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Юрист назвал три действенных способа снизить долговую нагрузку

Анастасия Колоскова
Общество
Юрист назвал три действенных способа снизить долговую нагрузку
Фото: Pixabay

Чтобы снизить долговую нагрузку перед банком, россияне могут воспользоваться несколькими способами: рефинансированием, банкротством и подачей заявления об оспаривании договора займа. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев.

По его словам, рефинансирование является самым действенным способом. Оно подразумевает добровольное изменение заемщиком условий договора с целью уменьшить финансовую нагрузку. Для этого с кредитной организацией заключается новое соглашение.

Вторым вариантом считается банкротство. Однако у этой процедуры есть такие минусы, как долгое оформление и риски для клиента.

— Банкротство физлица — процедура не быстрая, которая подразумевает под собой ряд рисков, в том числе и репутационного характера, однако ее бесспорным плюсом является то, что в случае отсутствия ликвидного имущества, за счет которого могут быть погашены долговые обязательства, последние так и останутся неисполненными, — цитирует Соловьева RT.

Еще одним способом юрист назвал исковое заявление об оспаривании договора займа. Им можно воспользоваться, если условия соглашения противоречат законодательству или текст документа содержит опечатки.

Ранее юрист и эксперт по трудовому праву компании Bridge Group Валентина Яковлева перечислила минусы перевода работника в статус самозанятого.

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