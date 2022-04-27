Какие минусы есть в переводе работника в статус самозанятого

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В Москве число самозанятых граждан достигло почти миллиона человек, и этот показатель продолжает расти. Соответствующим статусом уже обладают почти 15 процентов экономически активных москвичей, или каждый седьмой трудоспособный гражданин, проживающий в столице. «Вечерняя Москва» узнала о плюсах и минусах такого формата работы и выяснила, в каких сферах чаще всего применяются такие условия.

По словам юриста и эксперта по трудовому праву компании Bridge Group Валентины Яковлевой, переводить своих сотрудников в разряд самозанятых — это очень выгодная процедура для работодателя, так как в данном случае уменьшается налоговая нагрузка на руководителя.

— Среди плюсов для работодателя можно выделить уменьшение расходов на отпуска, сокращение налоговых выплат и трудозатрат по администрированию. При этом есть и минусы: внимание со стороны налоговой службы к компаниям, где работает много самозанятых лиц, значительно возрастает, — отметила она. — Служба намного тщательнее проверяет соблюдение всех норм.

Более того, оформить в качестве самозанятого можно далеко не каждого человека, предупредила эксперт:

— Например, чтобы нанять бывшего сотрудника компании, должно пройти более двух лет. Но многие компании обходят эти меры, создавая новую фирму. Формально же юридическое лицо другое, но налоговая поймет, что учредители те же, гендиректор прежний и нанятый человек тоже ранее работал в их компании, а положенный срок (два года) еще не прошел.

Для сотрудника, который хочет перейти в статус самозанятого, тоже имеются свои положительные аспекты.

— Хороший специалист, — пояснила Яковлева, — может требовать большую оплату за свой труд. Однако есть и минусы: отсутствие больничных, отпусков, расторжение договора, согласно условиям, — в любой момент. Нужно самостоятельно платить налоги, и нет отчислений в Пенсионный фонд. Кроме того, самозанятые не вправе иметь у себя в штате работника по трудовому договору, принимать кого-либо они не в праве.

Эксперт отметила, что формат работы в качестве самозанятого применяется не во всех регионах РФ, а лишь в крупных городах:

— Не стоит забывать, что самозанятый — это такой вид налогового режима. Применять это могут на территориях, где введен соответствующий режим. И Москва в этот список, безусловно, входит.

Виды деятельности, которые позволяют ввести такой налог, включают оказание косметологических услуг, ведение бухучета, сдачу квартир в аренду, юридические услуги, ремонтные работы по заказам, фото-, видеосъемку по заказам, пошив изделий. Все эти виды услуг могут быть переведены в формат самозанятости, заключила собеседница «ВМ».