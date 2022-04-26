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«Можно вернуть 390 тысяч рублей»: как получить налоговый вычет при покупке жилья

Игорь Синельников

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Как получить налоговый вычет при покупке жилья
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Госдуме готовят законопроект, согласно которому максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России может увеличиться двукратно. Пока при покупке жилья можно вернуть до 260 тысяч и до 390 тысяч, если квартира или дом приобретается в ипотеку. «Вечерняя Москва» разбиралась, как именно работает такой вычет и кто может его получить.

Подойдет не каждый дом

По словам руководителя налоговой практики компании Taxadvisor Виктора Андреева, налоговый вычет применяется только к жилым домам.

— Механизм работает так: возвращается часть налога в ситуации, когда потрачены деньги на приобретение квартиры, доли в квартире, дома и т. д. Назначение должно быть жилым, на дачи и прочее подобный вычет не распространяется. Предполагается, что жилое — это то помещение, в котором можно прописаться, хотя понятно, что и на даче, которая по документам не является жилой, можно постоянно жить, — рассказал специалист.

Если участок разрешен для индивидуального жилищного строительства и строение зарегистрировано как жилой дом, претендовать на вычет можно, отметил Андреев.

Супруги могут суммировать вычеты

На сегодняшний день максимальная сумма вычета составляет 13 процентов от двух миллионов рублей и 13 процентов от трех миллионов, если недвижимость приобретается в ипотеку, отметил юрист.

— Вернуть можно не более 13 процентов от двух миллионов, то есть 260 тысяч рублей. Есть схожий вычет, который связан с процентами по ипотеке, там максимальная стоимость вычета — три миллиона рублей и 390 тысяч возврата. Заявить можно один раз в жизни применительно к одному объекту. Но если сумма покупки меньше двух миллионов, то остаток вычета можно перенести на другие объекты, — объяснил собеседник «ВМ».

Супруги могут получить вычет на одну и ту же недвижимость, если у них обычный режим совместной собственности, при котором муж и жена владеют равными долями, отметил эксперт. В этом случае с квартиры стоимостью четыре миллиона рублей можно вернуть 520 тысяч, объяснил Андреев.

Условия получения

Чтобы получить вычет на квартиру, человек должен быть официально трудоустроен и платить НДФЛ, отметил Андреев. Вернуть можно только тот налог, который уже был уплачен. Если уплаченных налогов не хватает на получение вычета целиком, его часть можно вернуть в следующем году, пояснил собеседник «ВМ».

Для получения вычета нужно подтвердить владение жильем, отметил юрист.

— Должен быть договор и обязательно — факт перехода права собственности на квартиру или иной объект. Нужно подтверждение оплаты: без него вычет не дадут, все эти «черные» расчеты наличными — сразу мимо вычета. Сделка должна быть на ту же сумму, на которую вы хотите заявить. Нельзя написать в договоре стоимость 500 тысяч рублей, а по факту она будет пять миллионов, и претендовать человек будет тоже на пять миллионов. Если через ипотеку делать, то там сложностей нет: банк все подтверждает. А если друг у друга люди покупают, то есть проблемы, — рассказал эксперт.

Если жилье приобретается у взаимозависимых лиц (родственников), получить вычет будет невозможно, уточнил Андреев.

Для получения вычета важно соблюсти несколько других условий, отметил специалист.

— Недвижимость должна находиться на территории России. Человек обязательно должен быть налоговым резидентом. Российское гражданство — не определяющий признак, оно необязательно, — пояснил юрист.

Зачисляют в течение месяца

Для подачи заявления на вычет нужны договор купли-продажи, подтверждение оплаты и налоговая декларация, отметил юрист. Вся информация о доходах у налоговой службы есть в автоматическом режиме. Заявить нужно в течение трех лет с момента, когда возникло право на вычет, иначе его можно потерять, подчеркнул собеседник «ВМ».

С момента подачи заявления до зачисления средств может пройти какое-то время, заметил эксперт.

— Сейчас налоговая служба говорит, что будет предоставлять вычет в течение 15 дней, но по закону нужно два месяца на проверку налоговой декларации с возможностью продления до трех месяцев. Только после этого принимается положительное или отрицательное решение и становится возможным возврат денег. По факту они действительно сейчас делают быстрее, если все нормально с документами: не за две недели, но в месяц укладываются, — рассказал специалист.

Эксперт отметил, что налоговый вычет за квартиру остается одинаковым из года в год. При этом его можно было бы увеличивать на уровень ежегодной официальной инфляции, подчеркнул юрист.

Обсуждаемый в Госдуме вычет за аренду жилья — очередная попытка вывести из тени арендодателей, уверен собеседник «ВМ».

— Частный рынок сдачи в аренду достаточно «черный»: люди договор подписали, а дальше друг другу на карточку деньги переводят или наличными отдают. Минфин с ФНС давно говорят, что денег на этом рынке много и надо бы как-то его легализовать. Какое-то количество людей, которые сдают квартиры, решили стать самозанятыми и платить налоги, но это не дало адекватного эффекта. Поэтому этот вычет для арендаторов направлен на легализацию арендодателей. Потому что тогда арендаторы будут требовать от арендодателей, чтобы те показывали свои доходы и платили с них налоги, иначе вычета не будет, — заключил юрист.

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