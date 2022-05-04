Невролог перечислила причины болей в шее после сна

Фото: shutterstock

Несмотря на то, что сон предполагает отдых и восстановление организма, пробуждение может сопровождаться неприятными ощущениями, например, болью в шее. Причин на это несколько. Об этом рассказала невролог Светлана Вешникова.

Она пояснила, что многие неправильно выбирают подушку и матрас.

— За счет этого во время сна шея и голова принимают неправильное положение. Мышцы спазмируются, нарушаются отток и приток венозной и артериальной крови — это застойное явление в шейном отделе позвоночника, — пояснила она в комментарии РИАМО.

Таким образом снижается местное кровоснабжение тканей и возникают боли.

Болям в шее после сна может предшествовать долгая работа за компьютером или стрессовое состояние. Как правило, человек принимает неправильное сидячее положение: голова выносится вперед, мышцы напрягаются и спазмируются, кровотоки обедняются.

Кроме того, на появление болей оказывает влияние генетическая предрасположенность. Боли могут быть вызваны более серьезными заболеваниями, чем защемление нерва, поэтому стоит показаться специалистам.

До этого невролог Александр Комаров объяснил, какого типа головная боль требует срочного обращения к врачу.