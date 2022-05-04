Гастроэнтеролог развеяла миф о вреде минеральной воды из пластиковых бутылок

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Мнение, что минеральная вода, расфасованная в пластиковые бутылки, менее полезна, чем вода из стеклянной тары, является заблуждением. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Мария Лопатина.

— В пластике высокого качества минеральная вода соответствует той же воде, что и в стекле, — констатировала специалист.

Она пояснила, что минеральная вода может быть слабоминерализованной и лечебной. Употреблять первую можно без опасений, тогда как пить лечебную воду можно исключительно курсами после назначения специалистом. По словам Лопатиной, в противном случае подобное «лечение» может причинить вред.

Врач подчеркнула, что минеральная вода противопоказана при болезнях почек и сердца, камнях в почках и желчном пузыре, а также склонности к отечности и при других заболеваниях.

Ранее врач-терапевт Елена Беляева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, чем опасно запивать лекарства. Она пояснила, что любые медицинские препараты в сочетании с алкогольными напитками могут терять свои лечебные свойства. Но в отдельных случаях сочетание спиртного и таблеток и вовсе может привести к обострению болезни и даже к остановке дыхания.