Ракова заявила о старте летнего сезона «Московского долголетия»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 4 мая, заявила о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие» в текущем месяце.

— Мы видим, как после двухлетнего перерыва москвичи старшего возраста с большим энтузиазмом возвращаются к привычным занятиям в «Московском долголетии». Всего за месяц число участников очных групп выросло более чем в пять раз, и сейчас в проекте в разных форматах занимаются более 144 тысячи человек. Летний сезон проекта будет запущен в мае. Регулярные занятия летом будут проходить в 18 крупных городских парках и на более 300 парковых территориях, — пояснила заммэра.

По ее словам, более 30 тысяч горожан преклонного возраста смогут заниматься гимнастикой, футболом и другими активностями. Самым популярным направлением занятий в парках уже четыре года остается скандинавская ходьба. Примечательно, что первым общегородским мероприятием станет массовый заход «Московского долголетия» именно по этому виду спорта. Он состоится 24 мая во Всемирный день скандинавской ходьбы.

Ракова также добавила, что в этом году свою работу возобновит спецпроект «Добрый автобус». С его помощью старшие москвичи посещают экскурсии по историческим местам столицы и области. Всего запланировано более 35 маршрутов.

30 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте летнего сезона проекта «Московское долголетие».